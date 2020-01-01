Народная милиция ЛНР призвала ОБСЕ повлиять на ВСУ в связи с усилением обстрелов

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ оказать влияние на ВСУ в связи с усилением обстрелов на славяносербском направлении.

"В последние дни отмечается усиление обстрелов населенных пунктов Республики именно с позиций 93-й бригады ВСУ, в результате которых страдает мирное население", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы предположил, что это связано с желанием комбрига полковника Дмитрия Брыжинского "списать случаи небоевых потерь личного состава, а также факты хищений военного имущества в подразделениях бригады от проверок и комиссий вышестоящих штабов".

"В связи с увеличением обстрелов на славяносербском направлении мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно оказать влияние на украинские вооруженные формирования для сохранения режима прекращения огня", - заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 января — Луганск