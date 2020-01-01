Луганщина.help — новое мобильное приложение для луганчан
Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встретился с менеджером ПРООН по восстановлению и развитию мира Виктором Мунтяном.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.
В частности, глава области Сергей Гайдай поделился с уважаемыми гостями созданием мобильного приложения.
«Пока оно носит рабочее название «Луганщина.help». Благодаря этому приложению каждый житель области, загрузив его на телефон, сможет ознакомиться с любым направлением работы структурного подразделения облгосадминистрации — образование, медицина, ЖКХ, дороги и тому подобное. Также в нем будет находиться светофор, три цвета которого будут отвечать за определенный процесс работы департаментов. Красный означает, что любой вопрос или проблема от жителей области поступило на мобильное приложение, желтый — направлено на рассмотрение Департамента, который непосредственно занимается этим вопросом, а зеленый — соответственно — решено. Если проблему увидели (желтый), но не решили, она снова перейдет в красный цвет. Я лично буду это контролировать», — рассказал Сергей Гайдай.
В свою очередь, менеджер ПРООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтян отметил: «Ваши приоритеты — это наши приоритеты. Мы всегда будем поддерживать новые идеи. Знаю, что уже разработана Стратегия развития Луганской области на 2022-2027 годы. Поэтому ждем новые программы, чтобы вместе с вами их реализовывать».
Во время встречи представлены три компонента ПРООН по вопросам экономического восстановления и развития инфраструктуры, местного самоуправления и децентрализации, общественной безопасности и социальной сплоченности. О них рассказали их координаторы — Владимир Лященко, Елена Рудич и Рустам Пулатов.
Кроме этого, сообщается, что благодаря Программе развития ООН в этом году появятся мобильные ЦПАУ в Новоайдарском, Попаснянском, Станично-Луганском районах, а также в Северодонецке и Счастье.
Следует отметить, что сегодня в области реализуются семь проектов, направленных на содействие миру, экономическому восстановлению и примирению в восточной части Украины через социальное и экономическое возрождение, решения ключевых проблем относительно низкого уровня обеспечения правопорядка и правосудия, физической и экологической незащищенности, расширения имеющейся поддержки развития предпринимательства, создания рабочих мест, приближения государственных услуг на пострадавших в результате конфликта территориях Украины к наиболее уязвимым гражданам и др.
Эти проекты поддерживают международные партнеры (доноры) Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии. Новости Региона - Сегодня, 13:29 101
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.
В частности, глава области Сергей Гайдай поделился с уважаемыми гостями созданием мобильного приложения.
«Пока оно носит рабочее название «Луганщина.help». Благодаря этому приложению каждый житель области, загрузив его на телефон, сможет ознакомиться с любым направлением работы структурного подразделения облгосадминистрации — образование, медицина, ЖКХ, дороги и тому подобное. Также в нем будет находиться светофор, три цвета которого будут отвечать за определенный процесс работы департаментов. Красный означает, что любой вопрос или проблема от жителей области поступило на мобильное приложение, желтый — направлено на рассмотрение Департамента, который непосредственно занимается этим вопросом, а зеленый — соответственно — решено. Если проблему увидели (желтый), но не решили, она снова перейдет в красный цвет. Я лично буду это контролировать», — рассказал Сергей Гайдай.
В свою очередь, менеджер ПРООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтян отметил: «Ваши приоритеты — это наши приоритеты. Мы всегда будем поддерживать новые идеи. Знаю, что уже разработана Стратегия развития Луганской области на 2022-2027 годы. Поэтому ждем новые программы, чтобы вместе с вами их реализовывать».
Во время встречи представлены три компонента ПРООН по вопросам экономического восстановления и развития инфраструктуры, местного самоуправления и децентрализации, общественной безопасности и социальной сплоченности. О них рассказали их координаторы — Владимир Лященко, Елена Рудич и Рустам Пулатов.
Кроме этого, сообщается, что благодаря Программе развития ООН в этом году появятся мобильные ЦПАУ в Новоайдарском, Попаснянском, Станично-Луганском районах, а также в Северодонецке и Счастье.
Следует отметить, что сегодня в области реализуются семь проектов, направленных на содействие миру, экономическому восстановлению и примирению в восточной части Украины через социальное и экономическое возрождение, решения ключевых проблем относительно низкого уровня обеспечения правопорядка и правосудия, физической и экологической незащищенности, расширения имеющейся поддержки развития предпринимательства, создания рабочих мест, приближения государственных услуг на пострадавших в результате конфликта территориях Украины к наиболее уязвимым гражданам и др.
Эти проекты поддерживают международные партнеры (доноры) Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии. Новости Региона - Сегодня, 13:29 101
Метки: {keywords}