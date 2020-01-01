Правоохранители изъяли из "копанки" в Антрацитовском районе 50 т угля и средства добычи (ФОТО)

Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) и Генеральной прокуратуры ЛНР изъяли из незаконной горной выработки в Антрацитовском районе 50 тонн угольной массы и технические средства добычи. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС Республики."В ходе совместных мероприятий финансовой полиции ГКНС ЛНР и Генеральной прокуратуры ЛНР, направленных на отработку угледобывающих предприятий, расположенных на территории Республики, вблизи населенного пункта Боково-Платово Антрацитовского района установлен факт осуществления незаконной добычи угля", - говорится в сообщении.В комитете отметили, что деятельность по добыче угольной продукции осуществлялась без регистрационных и разрешительных документов."В ходе проведения проверки изъята угольная масса в объеме 50 тонн и оборудование кустарного производства на общую сумму 570 тысяч рублей", - сообщили в ГКНС.30 января — Луганск