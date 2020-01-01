Комиссия выявила в бригаде ВСУ недостачу 80 мин и 17 тонн ГСМ – Народная милиция

Комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") недостачу 80 мин и 17 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В связи с хищениями вооружения и боеприпасов в подразделениях 93-й отдельной механизированной бригады командование ОТГ "Север" направило в бригаду комиссию для проверки службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)", – отметил он.

"В ходе работы комиссией выявлена недостача 80 120-мм мин и 17 тонн ГСМ. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что комиссией определена причастность к недостаче командира бригады полковника Дмитрия Брыжинского.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 января — Луганск