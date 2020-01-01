Боец ВСУ подорвался на украинской мине у Новотошковского – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ получил травму, подорвавшись на украинской мине в районе поселка городского типа Новотошковское, предположительно, при ведении разведывательно-диверсионных действий. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вчера группа военнослужащих второго механизированного батальона 93-й бригады ВСУ передвигалась в районе населенного пункта Новотошковское, предположительно, для ведения разведывательно-диверсионных действий. Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения один из военнослужащих подорвался на мине, установленной ранее инженерно-саперным взводом 93-й бригады", – отметил он.

"В результате подрыва он получил минно-взрывную травму", – уточнил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что в связи с низким уровнем профессионализма и участившимися случаями подрыва солдат ВСУ на своих же минных полях командование так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") организовало проверки подчиненных подразделений.

"Так, в зонах ответственности 59-й, 72-й и 93-й бригад ВСУ отмечена работа комиссии инженерной службы штаба "ООС", которая выполняет задачи по проверке соответствия оборудования фортификационных сооружений и минно-взрывных заграждений установленным требованиям", – проинформировал Филипоненко.

Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что два киевских силовика получили тяжелые травмы в результате подрыва на украинской мине.

Ранее он информировал, что группа военнослужащих ВСУ подорвалась на украинском минном поле в ходе наспех организованной вылазки с целью продвинуться в "серой зоне" в районе Золотого, в результате чего один боец погиб, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 января — Луганск