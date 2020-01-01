Власти Орехово и Крымского призвали ВСУ убрать технику из жилмассивов – Народная милиция

Власти подконтрольных ВСУ сел Орехово и Крымское, опасаясь за жизнь населения, призвали киевских силовиков убрать военную технику и вооружение из жилых массивов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации местных жителей, передвижение техники ВСУ отмечается в населенных пунктах Орехово и Крымское, которые находятся в оккупации 93-й бригады. Опасаясь за жизнь населения, главы администраций этих населенных пунктов обратились к комбригу (полковнику Дмитрию) Брыжинскому с просьбой убрать из жилых районов военную технику и вооружение, из которого осуществляются обстрелы позиций Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 января — Луганск