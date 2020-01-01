Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

«Вы видите, какая сегодня идёт война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.

«Надо будет планировать, притом очень серьёзно. Да и в этом году мы должны очень серьёзно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией», — заявил Лукашенко.

Фото: ReutersПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы, передает RT.Также Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.Он отметил, что Минск будет вынужден преодолеть эти явления за счёт других направлений.«Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счёт других направлений», — сказал белорусский президент.