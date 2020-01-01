Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Луганске в 2019 году вырос на 46% – мэрия

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственными предприятиями Луганска в 2019 году увеличился на 46% в сравнении с предыдущим годом и составил более 8200 тонн. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.

"Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил 8234 тонны, что на 46% больше, чем в 2018-м", – отметил он.

"Активное применение предприятиями севооборота, сев озимых культур по парам и погодно-климатические условия способствовали увеличению урожайности до 31,1 центнера с гектара, что на 30% больше в сравнении с 2018 годом", – рассказал Гурский.

Начальник управления добавил, что аграрии Луганска уже третий год подряд увеличивают долю зерновых и зернобобовых культур в посевных площадях.

"В 2018 году она составляла 46% посевов, в 2019-м – 52%. В наступившем году ее планируется увеличить до 60%", – уточнил он.

"Изменение структуры посевных площадей в сторону увеличения зернового клина свидетельствует о верности выбранного Правительством Республики курса на гарантированные цены на зерновые культуры и позволяет с уверенностью говорить о продовольственной безопасности наших жителей", – подчеркнул Гурский.

Начальник управления отметил, что технические культуры в 2019 году были посеяны на площади 2419 га.

"В том числе площадь посева подсолнечника составила 2151 гектар. Урожайность подсолнечника в 2019 году выше на 55%, или на 9,3 центнера с гектара, чем в 2018-м. Валовый сбор подсолнечника составил 5637 тонн, что на 40% больше, чем в предыдущем году", – проинформировал он.

Гурский добавил, что агропредприятия Луганска ежегодно увеличивают площадь сева озимых культур.

"Под урожай 2020 года посеяно 2153 гектара озимых зерновых культур, что на 13% больше, чем в 2019-м. В общей площади озимых посевов 94% составляет озимая пшеница", – уточнил начальник управления.

Ранее в управлении экономики столичной администрации сообщали, что сельскохозяйственные предприятия Луганска на 12% увеличили площадь посева озимых культур по сравнению с 2018 годом.

Гурский отмечал, что в 2019 году аграрии Луганска почти на 200 гектаров увеличили площадь посевов озимых и яровых культур в сравнении с 2018 годом.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики информировали, что аграрии ЛНР завершили сев озимых культур под урожай 2020 года, засеяв на 3,5% больше площадей, чем в прошлом году.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько сообщал, что урожайность зерновых в 2019 году в ЛНР увеличилась на 25% по сравнению с 2018 годом.

30 января — Луганск