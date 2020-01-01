Опубликована подтверждающая причастность СБУ к сокрытию громких убийств запись

«К вашему вниманию одно из первых доказательств причастности СБУ к организации сокрытия насильственных преступлений, включая убийство Павла Шеремета. Уверен, что этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств. А пока информирую, что в период трагедии с Шереметом, с сегодняшними подозреваемыми в его убийстве на постоянной основе контактировали также больше десяти других сотрудников СБУ», – написал Портнов в своем Telegram-канале.

Запись, свидетельствующую о причастности сотрудника Службы безопасности Украины к сокрытию громких преступлений, в том числе, предположительно, убийства журналиста Павла Шеремета, опубликовал бывший первый замруководителя администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, сообщает газета ВЗГЛЯД.Он опубликовал на своем YouTube-канале запись разговора сотрудника СБУ Андрея Омельченко и подозреваемого в умышленном убийстве Владислава Грищенко, который также проходит свидетелем по делу об убийстве Павла Шеремета.«В ходе разговора сотрудник спецслужбы подсказывает собеседнику, как нужно прятаться от уголовного преследования за совершение умышленного убийства: как спрятать доказательства, давить на следствие, собирать «активистов» и как давить на общественное мнение», – добавил Портнов.Он пояснил, что Грищенко обвиняется в убийстве бизнесмена в Ивано-Франковской области, так как следы его ДНК были найдены на мине, установленной в машине убитого. Такая же мина, по словам юриста, была заложена и под автомобиль Шеремета, после чего Грищенко вместе супругой были привлечены к делу об убийстве журналиста как свидетели.Портнов озвучил требование немедленно задержать Омельченко и начать расследование преступной деятельности сотрудников СБУ.12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.Елизавета Булкина, ВЗГЛЯД