Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Фото: ReutersЧлен украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда", передает РИА Новости.Голосование в ПАСЕ прошло накануне. За выступили 96 делегатов, против — 44, семеро воздержались.Помимо этого, как сообщает издание, Левочкина поддержала "новую санкционную процедуру", которая "практически уничтожает возможность наложить санкции" против России в дальнейшем.Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.Издание называет такой исход голосования проигрышем Украины.Российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды поднимала вопрос о восстановлении в правах российских парламентариев, но санкции только ужесточались.Москва отказалась работать на этих условиях и в 2016-2018 годах не стала направлять заявки на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, затем их подтвердили.