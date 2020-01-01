Раненные при обстреле Голубовского мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии – СЦКК

Медики госпитализировали мужчину и женщину, раненных в результате обстрела поселка Голубовское со стороны киевских силовиков, в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Два мирных жителя поселка Голубовское сегодня, 30 января, получили ранения в результате минометного обстрела со стороны киевских силовиков.

"Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Кировск", - говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что ранения получили мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения.

Ранее в Народной милиции сообщали, что за минувшие сутки ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции, в поселке городского типа Фрунзе получили повреждения четыре жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП).

Кроме того, Осадчий сообщал, что киевские силовики готовят постановочный обстрел в районе Голубовского для компрометации ЛНР в преддверии очередной встречи Контактной группы в Минске.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ оказать влияние на ВСУ в связи с усилением обстрелов на славяносербском направлении.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 января — Луганск