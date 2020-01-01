"Мир Луганщине" провело встречу молодежного актива с депутатами Народного Совета ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦВстреча актива общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" "Точка возможностей" прошла в здании республиканского исполнительного комитета (РИК). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В рамках мероприятия молодежные активисты "Мира Луганщине" имели возможность задать все интересующие вопросы депутатам Народного Совета ЛНР Ивану Санаеву и Владимиру Полякову, избанным по спискам ОД. В частности, обсуждение касалось личностной мотивации активистов, развития молодежной политики и самореализации молодых людей."Мероприятие направлено на то, чтобы активисты пообщались с депутатами Народного Совета, которые ранее занимались молодежными движениями. Чтобы они понимали, что это пример того, что можно стремиться и прийти к определенной цели. Я думаю, им будет интересно обменяться опытом, научиться чему-то", - отметил координатор проекта "Молодая гвардия" ОД Даниил Степанков.Санаев рассказал, что своей целью на встрече видит информирование молодого поколения об их возможностях, которые сегодня предоставляет Республика."Мне хотелось бы сегодня донести до молодежи, что если они будут вести активный образ жизни и принимать активное участие в общественной жизни Республики, то их ждет достойное будущее. Потому что молодежь – это наше настоящее, все в их руках и только лишь они могут определять, как будет жить наша Республика в дальнейшем", - подчеркнул парламентарий."Сегодняшняя молодежь, ее возможности, и молодежь тоже, но вчерашняя, имеют совершенно разные стартовые позиции, - добавил Поляков. - Если раньше мы существовали в рамках некой партийной парадигмы, то сейчас есть четкий запрос у государства, чтобы как можно быстрее ответственность за его развитие взяли на себя как раз-таки вы, лидеры молодежного движения".Активистка "Молодой гвардии" Татьяна Пшеничная отметила, что подобные встречи необходимы для прямого диалога молодежи с представителями власти относительно развития молодежной политики и других сфер деятельности."Интересно узнать, что дальше будет делаться для молодежи, что будет развиваться, будут ли воплощаться те идеи, которые предлагает молодежь, потому что многие проекты ребята продвигают, - сказала она. - Для меня молодежное движения тоже очень много значит. Я обрела здесь новых знакомых, друзей, участвовала в очень интересных проектах, которые позволяют развивать лидерские качества. Также чем ближе ты к той же общественно-политической жизни, тем больше ты понимаешь, что вокруг тебя происходит и почему так. Многие даже не знают, что происходит за своими стенами".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.30 января — Луганск