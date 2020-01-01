Народная милиция перехватила беспилотник ВСУ, корректировавший обстрел Голубовского

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сегодня перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, с помощью которого киевские силовики корректировали обстрел поселка Голубовское. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.Он напомнил, что сегодня, 30 января, в 14.00 украинские каратели открыли прицельный огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП-2 по населенному пункту Голубовское, выпустив 34 различных боеприпаса. В результате обстрела два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, поврежден жилой дом."Огонь велся с окраины населенного пункта Новотошковское боевиками 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник полковник (Дмитрий) Брыжинский. Противник вел минометный обстрел мирных жителей с корректировкой огня при помощи беспилотного летательного аппарата батареи артиллерийской разведки бригадной артиллерийской группы 93-й омбр под командованием полковника Мартыненко", - сообщал Осадчий."Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) "Тритон М1" был обнаружен и принудительно посажен беспилотник типа "Фурия" в районе населенного пункта Голубовское", - проинформировал он.Представитель Народной милиции отметил, что "фото и видеоматериалы с БЛА изучаются нашими специалистами и будут переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении Брыжинского и Мартыненко"."Мы убедились в очередной раз, что командующий так называемой "ООС" (генерал Владимир) Кравченко не способен контролировать ситуацию в подразделениях 93-й бригады ВСУ, а президента Украины (Владимира) Зеленского, видимо, устраивает такое положение дел на линии боевого соприкосновения, которое ведет к обострению обстановки, разрушению объектов гражданской инфраструктуры, ранению и гибели мирных жителей. О каком мирном урегулировании конфликта может идти речь, если решения верховного главнокомандующего ВСУ Зеленского о прекращении огня на Донбассе, вооруженными силами Украины не выполняются?" - сказал Осадчий.Напомним, два мирных жителя поселка Голубовское - мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения - сегодня, 30 января, получили ранения в результате минометного обстрела со стороны киевских силовиков, пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу Кировска.Ранее в Народной милиции сообщали, что за минувшие сутки ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции, в поселке городского типа Фрунзе получили повреждения четыре жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП).Кроме того, Осадчий сообщал, что киевские силовики готовят постановочный обстрел в районе Голубовского для компрометации ЛНР в преддверии очередной встречи Контактной группы в Минске.Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ оказать влияние на ВСУ в связи с усилением обстрелов на славяносербском направлении.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".30 января — Луганск