Представители СММ ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела Голубовского со стороны ВСУ (ФОТО)

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела поселка Голубовское со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."29 января 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины поселков Новотошковское и Крымское по территории Луганской Народной Республики зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры в поселках Фрунзе, Донецкий, Голубовское", - говорится в сообщении."Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проведена представительством ЛНР в СЦКК с участием наблюдателей СММ ОБСЕ", - отметили в представительстве.В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов и повреждений офицеры представительства подтвердили, что киевские силовики вели обстрелы с применением минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-2. На месте обнаружены фрагменты минометных мин ОФ-843Б."Данные инциденты в очередной раз подтверждают, что заявления официальных представителей Киева о приверженности соблюдению режима прекращения огня, не соответствуют действительности", - отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.Ранее в Народной милиции сообщали, что за минувшие сутки ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции, в поселке городского типа Фрунзе получили повреждения четыре жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП).Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий отмечал, что киевские силовики готовят постановочный обстрел в районе Голубовского для компрометации ЛНР в преддверии очередной встречи Контактной группы в Минске.Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ оказать влияние на ВСУ в связи с усилением обстрелов на славяносербском направлении.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".30 января — Луганск