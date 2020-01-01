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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Sergey Сегодня, 19:000Новости
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Фото: © страница в "Facebook" Маи Хужиной
В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба", передает РИА Новости.
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
"Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги", — рассказала она радиостанции "Говорит Москва".

Она также пояснила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.
"Мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы. Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен", — добавила Ушакова.

В начале недели председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда.
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба". Фотографии вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, которых поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.

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