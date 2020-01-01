Власти Луганска ввели карантин в пяти школах из-за роста заболеваемости ОРВИ – СЭС

Власти Луганска с 31 января ввели карантин в пяти учреждениях образования в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).

"Учебно-воспитательный процесс в пяти учреждениях образования Луганска с 31 января приостанавливается, такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа", – говорится в сообщении.

В СЭС уточнили, что карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении "Барвинок", а также школах №№ 20, 44, 54, 67.

В учреждении добавили, что о дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно.

Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартак Гаврик сообщал, что по состоянию на 27 января уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске не превышал эпидемического порога.

И.о. главврача также отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Кроме того, он информировал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Напомним, ранее городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

30 января — Луганск