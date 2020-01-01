Синоптики прогнозируют 31 января в ЛНР до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 31 января будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 30 января до 21.00 31 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 31 января зафиксировали в 1987 году – минус 31,1 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1915 году – плюс 9,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 31 января – 07.21, время захода – 17.53. Продолжительность светового дня составит 10 часов 32 минуты.

По предварительному прогнозу, 1-2 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температурный фон существенно не изменится.

30 января — Луганск