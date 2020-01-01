Луганск будет получать воду круглосуточно, если договоримся, — М.Пилавов
В Луганске реализуется ряд государственных программ, направленных на улучшение водоснабжения города.
Об этом рассказал мэр Луганска Манолис Пилавов, пишет газета «21 век».
Речь идет о работах по строительству более 5 км нового водовода от ВНС №3 до ВНС 4-го подъема, что позволило улучшить водоснабжение Каменнобродского района. Помимо этого, в 2017 году в соответствии с государственной программой, проведена реконструкция водозабора №1, где была выполнена замена 9 единиц насосного оборудования. Это позволило увеличить добычу и дополнительно подать жителям Ленинского и Артемовского районов города до 27,8 тысячи кубов воды в сутки.
В 2017-2019 годы в районе завода «Лугансктепловоз» было восстановлено и введено в эксплуатацию 8 артезианских скважин. Данный комплекс работ позволил дополнительно добыть и подать в сеть до 9 тысяч кубов воды ежесуточно.
На этом, по словам руководителя луганской городской администрации Манолиса Пилавова, работы по улучшению водоснабжения города не останавливаются. В частности, на данный момент ведутся переговоры о возобновлении круглосуточной подачи воды.
«Сегодня мы ведем переговоры о том, чтобы закончить строительные мероприятия на втором водозаборе, расположенном в Каменнобродском районе по улице Карла Либкнехта, для того, чтобы город получал воду круглосуточно. Я надеюсь, что решение будет положительным," — отметил он. Удобный город - Сегодня, 20:25 50
Об этом рассказал мэр Луганска Манолис Пилавов, пишет газета «21 век».
Речь идет о работах по строительству более 5 км нового водовода от ВНС №3 до ВНС 4-го подъема, что позволило улучшить водоснабжение Каменнобродского района. Помимо этого, в 2017 году в соответствии с государственной программой, проведена реконструкция водозабора №1, где была выполнена замена 9 единиц насосного оборудования. Это позволило увеличить добычу и дополнительно подать жителям Ленинского и Артемовского районов города до 27,8 тысячи кубов воды в сутки.
В 2017-2019 годы в районе завода «Лугансктепловоз» было восстановлено и введено в эксплуатацию 8 артезианских скважин. Данный комплекс работ позволил дополнительно добыть и подать в сеть до 9 тысяч кубов воды ежесуточно.
На этом, по словам руководителя луганской городской администрации Манолиса Пилавова, работы по улучшению водоснабжения города не останавливаются. В частности, на данный момент ведутся переговоры о возобновлении круглосуточной подачи воды.
«Сегодня мы ведем переговоры о том, чтобы закончить строительные мероприятия на втором водозаборе, расположенном в Каменнобродском районе по улице Карла Либкнехта, для того, чтобы город получал воду круглосуточно. Я надеюсь, что решение будет положительным," — отметил он. Удобный город - Сегодня, 20:25 50
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