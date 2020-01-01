В Лисичанске были допрошены более 100 свидетелей подкупа избирателей



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Первую полосу.

Следствием установлено, что в июле 2019 года неизвестные лица, понимая, что на территории 107 одномандатного избирательного округа началась предвыборная кампания кандидатов в народные депутаты Украины для участия на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, раздавали жителям Лисичанска от благотворительного фонда «Луганщина — Наш край» бумажные конверты, в которых находились денежные средства в сумме 100 грн с целью дальнейшего их подкупа.

«Протоколом осмотра предмета, а именно карты памяти черного цвета, принадлежащей свидетелю ЛИЦО1 установлено, что свидетель была волонтером благотворительного фонда «Луганщина — Наш край» руководителями которой являются ЛИЦО4 и ЛИЦО5.

Кроме этого в ее обязанности входило следующее: ходить по улицам общаться с людьми, записывать их личные данные, после чего формировались списки людей, которых в дальнейшем приглашали с целью выдачи сахара и средств, также показала, что волонтерами также ЛИЦО6, ЛИЦО7, ЛИЦО8, ЛИЦО9, ЛИЦО10 и отметила, что главными в офисе была ЛИЦО11.

Также отметила, что она получала в благотворительном фонде конверты с деньгами и списками лиц, и средства по 100 грн из этих конвертов она лично выдавала людям, а и при выдаче средств она указывала людям что они должны были проголосовать за ЛИЦО5«, — говорится в материалах следствия.

Как сообщалось ранее, волонтеры благотворительного фонда «Луганщина — Наш край» за организацию раздачи жителям Лисичанска гуманитарной помощи в виде сахара и денег, во время предвыборной кампании на внеочередных выборах депутатов Украины 2019 года получали вознаграждение от 300 до 2 500 гривен. Новости Региона - Сегодня, 19:58 56 Из материалов следствия стало известно, что в рамках уголовного производства подкупа избирателей в Лисичанске, во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019, следствию дали показания более 100 свидетелей.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Первую полосу.Следствием установлено, что в июле 2019 года неизвестные лица, понимая, что на территории 107 одномандатного избирательного округа началась предвыборная кампания кандидатов в народные депутаты Украины для участия на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, раздавали жителям Лисичанска от благотворительного фонда «Луганщина — Наш край» бумажные конверты, в которых находились денежные средства в сумме 100 грн с целью дальнейшего их подкупа.«Протоколом осмотра предмета, а именно карты памяти черного цвета, принадлежащей свидетелю ЛИЦО1 установлено, что свидетель была волонтером благотворительного фонда «Луганщина — Наш край» руководителями которой являются ЛИЦО4 и ЛИЦО5.Кроме этого в ее обязанности входило следующее: ходить по улицам общаться с людьми, записывать их личные данные, после чего формировались списки людей, которых в дальнейшем приглашали с целью выдачи сахара и средств, также показала, что волонтерами также ЛИЦО6, ЛИЦО7, ЛИЦО8, ЛИЦО9, ЛИЦО10 и отметила, что главными в офисе была ЛИЦО11.Также отметила, что она получала в благотворительном фонде конверты с деньгами и списками лиц, и средства по 100 грн из этих конвертов она лично выдавала людям, а и при выдаче средств она указывала людям что они должны были проголосовать за ЛИЦО5«, — говорится в материалах следствия.Как сообщалось ранее, волонтеры благотворительного фонда «Луганщина — Наш край» за организацию раздачи жителям Лисичанска гуманитарной помощи в виде сахара и денег, во время предвыборной кампании на внеочередных выборах депутатов Украины 2019 года получали вознаграждение от 300 до 2 500 гривен. Новости Региона - Сегодня, 19:58 56

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