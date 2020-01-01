В Луганской области могут ограничить электроснабжение. Возможны веерные отключения
НАК «Нафтогаз» Украины требует прекратить подачу природного газа на ОП «Луганская ТЭС» ООО ДТЭК «Востокэнерго» из-за задолженности в более 500 миллионов гривен 1 февраля 2020 года. Это грозит остановкой генерации станции.
Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения».
«Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона «Укрэнерго» предупредил ООО «ЛЭО» письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла. Вероятно применение графиков ограничений электроэнергии различных очередей», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 19:50 146
Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения».
«Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона «Укрэнерго» предупредил ООО «ЛЭО» письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла. Вероятно применение графиков ограничений электроэнергии различных очередей», — сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 19:50 146
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