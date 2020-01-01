Путин заявил, что чиновников нужно строже наказывать за хамство

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — отметил президент в ответ на предложение одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин заявил, что чиновников необходимо строже наказывать за хамское отношение к гражданам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с общественниками. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.Также глава государства отметил, что в России действуют законы, которые защищают честь и достоинство граждан независимо от их служебного положения и прежних заслуг.Он уточнил, что действующее законодательство предусматривает принятие необходимых решений «и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления».