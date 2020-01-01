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В Луганске рассказали сколько лекарств производят сами

robot Сегодня, 21:3013Новости
В Луганске рассказали сколько лекарств производят сами
На луганских фармацевтических предприятиях выпускается более 80 наименований лекарств.
Об этом заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко, пишет газета «21 век».
«Лугмедфарм» — производит более 36 наименований, и наш «Химфармзавод», где тоже выпускается порядка 40-50 наименований лекарств. Фармрынок наш не велик, а производственный потенциал значительный, и теперь мы имеем возможность выхода наших отечественных производителей на рынок соседнего Донецка", — рассказала министр. Экономика - Сегодня, 20:40 76

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