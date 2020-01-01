Польская "жертва" заливает соседей кровью

Навряд ли в Европе найдется еще один народ, который бы с такой регулярностью представлял себя "жертвой соседей", как это делали поляки. На протяжении столетий Польша проводила политикупорабощения других народов. Но когда порабощенные нации восставали или получали поддержку со стороны крупных держав, поляки начинали верещать на весь мир о "международном сговоре", об "агрессии", о "намерении их уничтожить".Эта тенденция не изменилась до наших дней. И сегодня Польша старается представить себя "главной жертвой" Второй мировой войны. При этом обвиняет не только нацистскую Германию, но и СССР в ее "оккупации". Мало того, делает это в максимально агрессивной форме, выдвигая требования "репараций".Несмотря на возмутительность подобной ситуации, порой возникает желание поблагодарить поляков за такое поведение. Их визг подталкивает обратиться к архивам и внимательней посмотреть на исторические факты.Факты же эти следующие. Осенью 1938 года Германия, Венгрия и Польша совершили акт агрессии против Чехословакии. После чего, поощряемые Великобританией и Францией, устремили свои жадные взоры в сторону СССР. Недаром говорят: аппетит приходит во время еды.Но агрессия против Советского Союза не предвещала быть столь же легкой, как против Чехословакии. В случае нападения Германии, Венгрии, Польши и примкнувшей к ним Румынии советский народ оказал бы активное сопротивление. Поэтому не кто иной, как поляки предложили использовать так называемый план "Прометей". Он предполагал разрушение СССР изнутри. В рамках этого плана предлагалось спровоцировать межэтнические столкновения на территории Советского Союза. Это должно было вызвать масштабную резню и обескровить силы советского народа. После чего, согласно плану "Прометей", СССР стал бы легкой добычей польских агрессоров.Эту концепцию порабощения Советского Союза поляки и предложили своим "партнерам". Для дестабилизации СССР предлагалось использовать Организацию украинских националистов (запрещена в Российской Федерации). ОУН была террористической структурой и состояла из польских подданных — галичан. С начала 1930-х она финансировалась абвером. При этом не брезговала сотрудничеством с польскими, венгерскими и итальянскими спецслужбами. И это — несмотря на то, что поляки и венгры время от времени преследовали и даже убивали наиболее отъявленных из оуновских головорезов.По заказу спонсоров ОУН идеолог организации Михаил Колодзинский подготовил к 1939 году программу разрушения СССР. Она называлась "Военная доктрина украинского националиста". В соответствии с этой программой предлагалось спровоцировать межэтническую резню в Украинской и Белорусской ССР, на Дону, Кубани, Северном Кавказе, в Центральной Азии. Колодзинский открыто писал, что в этой бойне, организованной ОУН, должны погибнуть не менее 3,5 миллиона евреев, а также представители всех "других меньшинств", которые "откажутся денационализироваться". Среди "других меньшинств" были и русские.Больше того, идеолог "украинского национализма" допускал, что в этой резне может быть уничтожен и украинский народ. При этом нисколько не беспокоясь о таком сценарии. По крайней мере, в "Военной доктрине" есть немало фраз, подобных этой: "Чтобы овладеть Востоком Европы, надо иметь Киев, надо поднять украинский народ и уничтожить его физически".Понятно, что такая программа на могла не понравиться его спонсорам. Ведь в случае успеха затеи им оставалось дождаться окончания резни, после чего без больших потерь занять европейскую часть СССР. По окончании этой акции они планировали уничтожить боевиков ОУН, чтобы обрубить концы преступления.Для реализации этой программы надо было сначала создать из оуновцев целую террористическую армию. Для этого нужно было организовать тренировочные базы на какой-то территории. Захолустная часть Чехословакии – Закарпатье – подходила как нельзя кстати. Здесь можно было спокойно заниматься тренировкой бандеровского ИГИЛ (организация запрещена в России), не беспокоясь о внимании СМИ. Ни один корреспондент не решился бы проникнуть в эту глушь. Тем более рискуя быть схваченным и расчлененным оуновскими бандитами.В Закарпатье были перенаправлены боевые группы ОУН. Часть бандеровцев поляки специально выпустили из своих тюрем. Нацисты и венгры предоставили оружие, а инструкторы из абвера занимались теоретической и практической подготовкой. В качестве прикрытия была придумана легенда, что здесь расположены военизированные формирования местной закарпатской администрации. Официальным их названием было "Карпатская Сечь".Под давлением Германии, Великобритании и Франции чехословацкое правительство вынуждено было закрывать глаза на подобное безобразие. Точно так же оно вынуждено было закрывать глаза на террор, устроенный оуновскими головорезами по отношению к местному населению. Боевики "Карпатской Сечи" создали в регионе концлагеря "Рахов" и "Думен", в рамках которых отрабатывали технологии геноцида. В спроектированные по немецкому образцу лагеря в течение нескольких недель были отправлены более 2000 местных жителей, из них 468 умерло уже в течение первых недель.Закрывало глаза чехословацкое правительство и на то, что часть населения бандеровцы превратили в рабов. Они отправили на принудительные работы в Рейх более 60 000 местных жителей. Это была плата за спонсорскую помощь.И все бы ничего, но бандеровцы столь рьяно взялись за террор местного населения, что создали проблемы для своих хозяев. Они подвергли репрессиям не только русинов, но и представителей венгерской общины. Те обратились за помощью к своим родственникам в Венгрии. На это Будапешт не мог не реагировать. В конце концов чаша терпения у венгерского правительства переполнилась. Толчком к действию послужило решение Гитлера ликвидировать чехословацкое государство.14 марта 1939 года немецкая армия заняла Прагу и установила германский протекторат над Чехией. Словакия и Закарпатье оказались предоставлены сами себе, чем не замедлили воспользоваться венгры. Уже 15 марта 1939 года венгерские войска перешли границу и занялись истреблением не подчинявшихся им оуновских боевиков.Эти действия Венгрии спровоцировали цепную реакцию. Ведь каждый из "партнеров" Будапешта считал, что чехословацкое наследие должно достаться только ему. В действиях венгров поляки увидели попытку присвоить себе то, что "должно было принадлежать" им. Незамедлительно польская армия вошла в северные территории Закарпатья. Возникла угроза польско-венгерского конфликта. Еще одной спорной территорией стала Словакия.К этому следует добавить, что о своих правах на часть спорных земель заявила и Румыния. Польско-венгерско-румынское противостояние зашло настолько далеко, что бывшие подельники отложили планы войны с СССР. Они готовы были вцепиться друг другу в глотку за клочки словацкой и закарпатской территории. Чем окончательно спутали планы своих спонсоров. Ведь без прохода через территорию Польши Германия не могла напасть на СССР. Без румынской и венгерской нефти немецкие танки не сдвинулись бы с места.Сложившуюся ситуацию нужно было как-то разрулить. Но дело в том, что какое бы решение ни предлагалось – всегда находился "партнер", которого оно не устраивало. После захвата венграми Закарпатья Варшава потребовала от Германии в качестве "компенсации" Словакию. Но удовлетворение этих требований грозило не только новыми претензиями Венгрии, но и претензиями Румынии. В этой ситуации оставалось только пожертвовать кем-то из "партнеров". Наиболее подходящей "жертвой" оказалась Польша. Чтобы получить проход в сторону СССР, Германия напала на поляков 1 сентября 1939 года.Но к этой грызне между бывшими подельниками Советский Союз точно непричастен. Другое дело, что Красная армия спасла бывших "партнеров" от взаимного истребления. Ведь после начала Второй мировой войны бандеровцы устроили полякам Волынскую резню. Польская Армия Крайова с не меньшим остервенением вырезала на подконтрольной ей территории украинцев и евреев. В Закарпатье уже венграми было брошено в тюрьмы и концлагеря более 183 тысяч русинов и представителей других этнических групп. Почти 115 тысяч из них были убиты. Это ни много ни мало 25% населения региона. Русины при каждой возможности мстили венграм. Все вместе ненавидели немцев. Так бы и перерезали друг друга, если бы не приход Красной армии.Теперь же еще и имеют наглость твердить нам о своих "ценностях" и предъявлять нам претензии. Все их "ценности" заключаются только в одном: столетиями уничтожать целые народы. Вся их "мораль": заливать не только окружающих, но и друг друга кровью.Юрий Городненко