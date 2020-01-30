Донбасс. Оперативная лента военных событий 31.01.2020

«В 20:50 ВСУ открыли огонь по направлению: Марьинка – Сигнальное. Произведено 75 выстрелов из БМП-2», – говорится в сообщении.

«В 07:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Широкино к населенному пункту Саханка, в общей сложности выпущено 17 мин калибром 82 мм», – сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 30.01.202009:40Украинские силовики накануне вечером обстреляли район села Сигнальное у Еленовки. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.09:00Вооруженные формирования Украины сегодня утром обстреляли из 82-мм минометов село Саханка на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.