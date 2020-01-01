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"Лугансквода" после ликвидации аварии возобновила подачу воды по Ровеньковскому водоводу

root Сегодня, 10:3022Новости
"Лугансквода" после ликвидации аварии возобновила подачу воды по Ровеньковскому водоводу
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" ликвидировало аварию и возобновило подачу воды по Ровеньковскому магистральному водоводу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что 30 января в 14.00 из-за резкого снижения давления был аварийно остановлен Ровеньковский водовод, вследствие чего была прекращена подача воды в Ровеньки и ряд сел Свердловского района.
"Специалисты "Луганскводы" оперативно выехали на поиск места аварии и уже через несколько часов приступили к ее ликвидации. 31 января возобновлена подача воды по Ровеньковскому магистральному водоводу диаметром 800 мм", - говорится в сообщении.
"Сейчас выполняется промывка и опрессовка водовода согласно технологическому регламенту, после чего вода начнет поступать на насосную станцию "Курган" города Ровеньки, а также в населенные пункты Свердловского района", - уточнили в "Луганскводе".
Напомним, 14 ноября 2019 года в ходе личного приема граждан в Ровеньках глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР обратят внимание на вопрос ремонта питающего Ровеньки водовода из-за регулярных аварий и порывов на нем.
31 января — Луганск

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