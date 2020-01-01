КРРТ частично приостановит вещание в трех городах ЛНР для профилактических работ

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) с 3 по 9 февраля частично приостановит вещание в Луганске, Стаханове и Красном Луче в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"В связи с проведением плановых профилактических работ технических средств государственного унитарного предприятия ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" с 3 по 9 февраля 2020 года эфирное вещание будет отсутствовать в населенных пунктах (Луганск, Стаханов Красный Луч)", - говорится в сообщении.

Так, в столице Республики 5 февраля с 08.00 до 14.00 будет отсутствовать вещание канала "НТВ", 4 февраля с 08.00 до 14.00 – вещание радио "Республика", а 6 февраля с 08.00 до 14.00 – вещание радиостанции "Свое радио".

В Стаханове 5 февраля с 08.00 до 14.00 не будет осуществляться вещание каналов "НТВ" и "Первый".

В Красном Луче 6 февраля с 08.00 до 14.00 будет отсутствовать вещание каналов "Россия-24" и "Россия-1".

31 января — Луганск