В Луганске ввели карантин в пяти школах
Власти Луганска с 31 января ввели карантин в пяти учреждениях образования в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).
«Учебно-воспитательный процесс в пяти учреждениях образования Луганска с 31 января приостанавливается, такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа», — говорится в сообщении.
В СЭС уточнили, что карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении «Барвинок», а также школах №№ 20, 44, 54, 67.
В учреждении добавили, что о дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно. Удобный город - Сегодня, 10:21 24
Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).
«Учебно-воспитательный процесс в пяти учреждениях образования Луганска с 31 января приостанавливается, такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа», — говорится в сообщении.
В СЭС уточнили, что карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении «Барвинок», а также школах №№ 20, 44, 54, 67.
В учреждении добавили, что о дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно. Удобный город - Сегодня, 10:21 24
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