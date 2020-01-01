За четыре дня насмерть угорело четыре человека



Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего за четыре дня в ЛНР зафиксировано семь случаев отравления угарным газом, четыре из них закончились летальным исходом. Причиной всех трагических происшествий стало нарушение элементарных правил безопасности», — говорится в сообщении.

Один из инцидентов произошел в квартире дома по улице Артема в Краснодоне, где медики обнаружили трех человек без сознания и одного — без признаков жизни. Как удалось установить, 31-летний погибший был хозяином квартиры. В какой-то момент он перестал выходить на связь с матерью. Взволнованная женщина вместе с дочерью и зятем пришли к сыну, тот лежал на диване без движения. Внезапно все ощутили резкое ухудшение самочувствия и потеряли сознание.

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии. В настоящее время у всех троих наблюдается положительная динамика и они переведены в терапевтическое отделение.

«Осмотр квартиры дал основание предположить, что хозяин обогревал жилье при помощи газовой духовки и пользовался газовой колонкой с нарушением правил пожарной безопасности (был снят дымоход) из-за чего, возможно, в воздухе образовалась смертельная концентрация угарного газа», — рассказали в спасательном ведомстве. Происшествия - Сегодня, 10:16 39 В луганском МЧС заявили, что за четыре дня зафиксировало семь случаев отравления угарным газом, четыре из которых с летальным исходом.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.«Всего за четыре дня в ЛНР зафиксировано семь случаев отравления угарным газом, четыре из них закончились летальным исходом. Причиной всех трагических происшествий стало нарушение элементарных правил безопасности», — говорится в сообщении.Один из инцидентов произошел в квартире дома по улице Артема в Краснодоне, где медики обнаружили трех человек без сознания и одного — без признаков жизни. Как удалось установить, 31-летний погибший был хозяином квартиры. В какой-то момент он перестал выходить на связь с матерью. Взволнованная женщина вместе с дочерью и зятем пришли к сыну, тот лежал на диване без движения. Внезапно все ощутили резкое ухудшение самочувствия и потеряли сознание.Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии. В настоящее время у всех троих наблюдается положительная динамика и они переведены в терапевтическое отделение.«Осмотр квартиры дал основание предположить, что хозяин обогревал жилье при помощи газовой духовки и пользовался газовой колонкой с нарушением правил пожарной безопасности (был снят дымоход) из-за чего, возможно, в воздухе образовалась смертельная концентрация угарного газа», — рассказали в спасательном ведомстве. Происшествия - Сегодня, 10:16 39

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