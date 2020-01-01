Субъекты ВЭД при ввозе техники должны указывать серийные номера или IMEI-коды – Гостаможня

Субъекты хозяйствования при ввозе и таможенном оформлении бытовой и цифровой техники должны указывать ее серийный заводской номер или IMEI-код. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.

В ведомстве сообщили, что нововведения установлены приказом ГТК ЛНР "О внесении изменений во временный порядок заполнения граф таможенных деклараций на бланке единого административного документа", который вступает в силу 31 января.

"При таможенном оформлении отдельных категорий товаров, помещаемых в таможенные режимы импорта, реимпорта, переработки на таможенной территории, временного ввоза, уничтожения или разрушения, отказа в пользу государства и помещения иностранных товаров в таможенные режимы таможенного склада субъектам хозяйствования необходимо будет предоставлять дополнительную информацию об идентификационных номерах и IMEI-кодах", - говорится в сообщении.

"Это один из методов легализации продажи на территории ЛНР отдельных категорий товаров, а именно бытовой техники, мобильных телефонов и ряда других устройств. Для субъектов хозяйствования, которые ведут бизнес честно, такое нововведение не станет преградой и не создаст абсолютно никаких трудностей, а для тех, кто пытается до сих пор оставаться в тени – это повод задуматься, потому что дальше при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и реализации контрабандного товара будет наступать ответственность", - подчеркнул председатель Гостаможни Юрий Афанасьевский.

В ГТК рекомендовали субъектам ВЭД для получения серийного номера и IMEI-кода техники запрашивать их у своего контрагента, осуществляющего поставку по внешнеэкономическому договору (контракту).

"Предоставление дополнительной информации об идентификационных (серийных заводских номерах) и IMEI-кодах при таможенном оформлении декларант будет указывать в графе 31 грузовой таможенной декларации", - уточнили в ведомстве.

В ГТК ЛНР сообщили, что ознакомиться с приказом, утверждающим перечень товаров, относительно которых необходимо будет указывать дополнительные сведения, можно на официальном сайте ГТК ЛНР.

31 января — Луганск