Раненные при обстреле Голубовского мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии
Медики госпитализировали мужчину и женщину, раненных в результате обстрела поселка Голубовское, в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.
Об этом сообщили в представительстве Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Два мирных жителя поселка Голубовское сегодня, 30 января, получили ранения в результате минометного обстрела со стороны киевских силовиков.
«Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Кировск», — говорится в сообщении.
В представительстве уточнили, что ранения получили мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения. Происшествия - Сегодня, 11:12 31
Об этом сообщили в представительстве Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Два мирных жителя поселка Голубовское сегодня, 30 января, получили ранения в результате минометного обстрела со стороны киевских силовиков.
«Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Кировск», — говорится в сообщении.
В представительстве уточнили, что ранения получили мужчина 1965 года рождения и женщина 1951 года рождения. Происшествия - Сегодня, 11:12 31
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