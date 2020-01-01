В Луганске обнаружен тайник с огнеметом, гранатометом, взрывчаткой и боеприпасами



Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Тайник был обнаружен в Артемовском районе Луганска в заброшенном полуподвальном строении бывшего овощехранилища примерно в 450 метрах севернее от железнодорожного полотна между станциями «Александровка-Техникум» и примерно в 250 метрах западнее от автодороги Н-21 «Старобельск — Донецк».

Из тайника изъято:

ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;

огнемет «Шмель»;

гранаты Ф-1 — две единицы;

гранаты РГ-42 — три единицы;

патроны калибра 5,45 мм — 96 штук;

патроны калибра 7,62 мм — 329 штук;

взрывчатое вещество (тротил, пластит) — около пяти кг;

автомат АК-74;

магазины к автомату Калашникова — три единицы.

«Не исключено, что оружие и боеприпасы могли быть использованы для проведения диверсий и терактов», — отметили в Генпрокуратуре. Происшествия - Сегодня, 10:56 87 Сотрудники Генеральной прокуратуры изъяли из тайника под Луганском огнемет, гранатомет, взрывчатку и более 400 боеприпасов.Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.Тайник был обнаружен в Артемовском районе Луганска в заброшенном полуподвальном строении бывшего овощехранилища примерно в 450 метрах севернее от железнодорожного полотна между станциями «Александровка-Техникум» и примерно в 250 метрах западнее от автодороги Н-21 «Старобельск — Донецк».Из тайника изъято:ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;огнемет «Шмель»;гранаты Ф-1 — две единицы;гранаты РГ-42 — три единицы;патроны калибра 5,45 мм — 96 штук;патроны калибра 7,62 мм — 329 штук;взрывчатое вещество (тротил, пластит) — около пяти кг;автомат АК-74;магазины к автомату Калашникова — три единицы.«Не исключено, что оружие и боеприпасы могли быть использованы для проведения диверсий и терактов», — отметили в Генпрокуратуре. Происшествия - Сегодня, 10:56 87

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