В Луганске обнаружен тайник с огнеметом, гранатометом, взрывчаткой и боеприпасами
Сотрудники Генеральной прокуратуры изъяли из тайника под Луганском огнемет, гранатомет, взрывчатку и более 400 боеприпасов.
Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Тайник был обнаружен в Артемовском районе Луганска в заброшенном полуподвальном строении бывшего овощехранилища примерно в 450 метрах севернее от железнодорожного полотна между станциями «Александровка-Техникум» и примерно в 250 метрах западнее от автодороги Н-21 «Старобельск — Донецк».
Из тайника изъято:
ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
огнемет «Шмель»;
гранаты Ф-1 — две единицы;
гранаты РГ-42 — три единицы;
патроны калибра 5,45 мм — 96 штук;
патроны калибра 7,62 мм — 329 штук;
взрывчатое вещество (тротил, пластит) — около пяти кг;
автомат АК-74;
магазины к автомату Калашникова — три единицы.
«Не исключено, что оружие и боеприпасы могли быть использованы для проведения диверсий и терактов», — отметили в Генпрокуратуре. Происшествия - Сегодня, 10:56 87
Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Тайник был обнаружен в Артемовском районе Луганска в заброшенном полуподвальном строении бывшего овощехранилища примерно в 450 метрах севернее от железнодорожного полотна между станциями «Александровка-Техникум» и примерно в 250 метрах западнее от автодороги Н-21 «Старобельск — Донецк».
Из тайника изъято:
ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
огнемет «Шмель»;
гранаты Ф-1 — две единицы;
гранаты РГ-42 — три единицы;
патроны калибра 5,45 мм — 96 штук;
патроны калибра 7,62 мм — 329 штук;
взрывчатое вещество (тротил, пластит) — около пяти кг;
автомат АК-74;
магазины к автомату Калашникова — три единицы.
«Не исключено, что оружие и боеприпасы могли быть использованы для проведения диверсий и терактов», — отметили в Генпрокуратуре. Происшествия - Сегодня, 10:56 87
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