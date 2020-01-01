"Государство не просило вас рожать". Оскорбительные высказывания российских чиновников

фото: ТАСС30 января 2020 года президент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления.ТАСС рассказывает о случаях оскорбления граждан чиновниками разного уровня.14 мая 2015 года Павел Астахов, комментируя сообщения о свадьбе 17-летней жительницы Чечни с 57-летним главой РОВД Ножай-Юртовского района, заявил, что в некоторых случаях браки с несовершеннолетними - это норма. По его словам, на Кавказе "женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50". Позднее он извинился за свои слова, которые вызвали негативную общественную реакцию. В 2016 году омбудсмен был уволен после скандала, вызванного его обращением "ну что, как поплавали?" к детям, выжившим при шторме на Сямозере в Карелии.20 октября 2017 года Антон Алиханов, отвечая на вопрос корреспондента портала "Новый Калининград", сначала заявил, что власти не планируют компенсировать расходы жителей на оплату детских садов, а затем, на уточняющий вопрос "почему?", ответил: "По кочану". На просьбу интервьюера отвечать серьезно, Антон Алиханов сказал, что был серьезен. Реплика губернатора вызвала негативный резонанс в соцсетях и СМИ. Впоследствии глава области, комментируя ситуацию журналистам, назвал свои слова "шуткой".24 января 2018 года в интернете было распространено видео, на котором глава администрации Заволжска Ивановской области Александр Предтеченский оскорбил жительницу города Анастасию Афанасьеву, пришедшую к нему на прием с жалобой. По словам женщины, ей как сироте администрация Заволжска предоставила бесплатную квартиру, однако жить там с ребенком невозможно из-за неудовлетворительного состояния жилья. Глава администрации в грубой форме спросил, зачем она вообще рожала. В ситуацию вмешался врио губернатора Станислав Воскресенский, заявивший, что "ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям". 25 января Предтеченский по телефону принес свои извинения Анастасии Афанасьевой. На этом инцидент был исчерпан.3 сентября 2018 года во "ВКонтакте" была опубликована скандальная переписка Артура Парфенчикова с жительницей поселка Суоёки (Суоярвский район республики) Анной Власовой. Женщина обратилась к руководителю области на его верифицированной странице с жалобой на закрытие в поселке школы и детского сада. Глава Карелии ответил, что сельские школы с малым количеством учеников будут закрываться и дальше, и посоветовал "договариваться с бабушками, нанять няню", возить ребенка в Суоярви (22-26 км от поселка), "пусть о вашем ребенке отец его, деды думают". Анне Власовой было предложено прекратить далее писать комментарии, переписка была удалена. Женщина разместила ее скриншот на своей странице. 22 ноября Артур Парфенчиков сообщил во "ВКонтакте", что побывал в поселке Суоёки у семьи Власовых. Был найден вариант решения проблемы - с помощью муниципалитета организована группа семейного детского сада, налажена работа автобуса, доставляющего детей из поселка в школу районного центра. При этом глава республики подчеркнул, что "как и прежде, открыт для общения с жителями региона".10 октября 2018 года министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человеку для нормального питания в течение месяца достаточно 3,5 тыс. рублей. Это заявление прозвучало во время обсуждения с депутатами областной думы вопроса о необходимости повышения прожиточного минимума в регионе. По словам чиновницы, она может составить "диетическое меню", исходя из этой суммы, поскольку "макарошки всегда стоят одинаково". Однако сама Соколова отказалась строить ежемесячный личный рацион на 3,5 тыс. рублей, сославшись на свой министерский статус. Видео со словами Соколовой было распространено в сети 12 октября, в тот же день губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил чиновницу из регионального правительства. Позднее, 6 декабря, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Соколовой, посоветовал "включать мозги" чиновникам, которые делают некорректные замечания в адрес россиян.4 ноября 2018 года на видеохостинге Youtube был опубликован сюжет о встрече директора департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Ольги Глацких со старшеклассниками и студентами Кировграда. Во время обсуждения поддержки молодежных проектов Глацких заявила, что государство молодым людям "вообще ничего не должно". По ее словам, "вам должны ваши родители... Государство не просило вас рожать". 5 ноября, комментируя произошедшее, Глацких назвала клеветой интерпретацию своих слов, заявив, что они "вырваны из контекста", однако принесла извинения и признала, что не сумела корректно выразить свое мнение. 6 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Ольгу Глацких от исполнения обязанностей главы департамента на время служебной проверки, по итогам которой ей был объявлен выговор. В конце декабря 2018 года чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию с 9 февраля 2019 года. В апреле Глацких заняла должность заместителя директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге, в августе там же открыла школу художественной гимнастики.21 ноября 2018 года Сергей Цивилев раскритиковал внешний вид лидера фракции КПРФ облсобрания Николая Мухина. Инцидент произошел на заседании регионального парламента, в ходе которого коммунисты отказались голосовать за проект бюджета области, внесенный региональной администрацией. Губернатор отметил, что лично он пришел на "стратегическое заседание" в хорошем костюме и с галстуком, а глава фракции КПРФ - в водолазке. По словам Цивилева, если бы кто-то из подчиненных явился к нему на коллегию "в таком виде", то был бы "выгнан с позором" и, "может быть, с последствием для его работы". Позднее, 4 февраля 2019 года, на конференции Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия" глава региона, комментируя отношение населения Кузбасса к здоровью и спорту, сказал, что образ среднестатистического жителя области напоминает "бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора".9 января 2019 г. губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что местные власти приняли решение не сносить жилой дом в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 г. в результате взрыва бытового газа погибли 39 человек и произошло обрушение двух подъездов. По словам главы области, те из жителей, кто требует расселения всего дома, "пытаются плясать на костях". Однако 16 января 2019 г. президент РФ Владимир Путин потребовал от региональных властей полностью расселить пострадавший жилой дом в Магнитогорске. Губернатору было поручено представить предложения по вариантам расселения в кратчайшие сроки.12 февраля 2019 года мэр башкирского города Сибая Рустем Афзалов на встрече с местными жителями, записавшими видеообращение к президенту РФ об экологической катастрофе в городе, грубо высказался об одном из инициаторов обращения - Альшате Муртазине. Мэр назвал его "козлом" и "каким-то непонятным экскрементом". 18 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров на совещании с членами правительства республики принес извинения Муртазину. Обращаясь к мэру Сибая, руководитель региона сказал: "Вы совершили очень серьезную ошибку Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан".9 мая 2019 года оскорбительная запись появилась в аккаунте главы Смоленской области Алексея Островского в Facebook . Жительница Смоленска Анна Азаренкова в комментариях под постом губернатора заявила о якобы завышенных данных об участниках акции "Бессмертный полк" и задала главе администрации вопрос о его месте жительства и прописке. В ответе Азаренкова была названа "шизоидной дурой", остальным комментаторам посоветовали не обращать на нее внимания. Вскоре скандальный комментарий был удален, однако Анна Азаренкова сохранила скриншот и подала иск в Ленинский райсуд Смоленска с требованием компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Сам Алексей Островский считает, что его аккаунт взломали.2 июля 2019 года в СМИ и социальных сетях появилось видео встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с жителями Канска, пострадавшего от паводка. 1 июля, отвечая на вопрос, что будет с дорогой, которую может размыть он наводнения, глава региона сказал: "Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть". Пресс-секретарь губернатора прокомментировала инцидент, заявив, что распространяемое видео "не отражает реального разговора" и "вырвано из контекста". Сам Александр Усс извинился перед местной жительницей.В середине августа 2019 года в соцсетях была распространена аудиозапись, на которой начальник управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич в грубой форме высказывается о пострадавших от паводка в регионе, называя их "бичами" и "быдлом". В отношении чиновницы была начата служебная проверка, она отстранена от должности. Сама Алашкевич считает запись сфальсифицированной. 2 сентября 2019 года в Instagram блогер Артем Павлечко выложил видео, на котором президент РФ Владимир Путин во время общения с пострадавшими от паводка в Тулуне (Иркутская область) назвал Ирину Алашкевич "непорядочным человеком". В середине сентября того же года чиновница уволилась по собственному желанию.В середине января 2020 года в СМИ появилась информация о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном мероприятии, посвященном Дню печати, заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Эта фраза вызвала общественный резонанс. Игнатьев заявил, что его слова "передернули и переиначили" и попросил прощения. Спустя несколько дней, 24 января, в интернете была размещена видеозапись, на которой глава региона во время вручения сотрудникам МЧС новой техники заставил одного из пожарных подпрыгивать за ключами от машины. Это событие получило широкий резонанс в СМИ, Игнатьева обвинили в неуважительном отношении к сотрудникам МЧС. Глава республики был исключен из "Единой России". 29 января 2020 года он был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента РФ.ТАСС