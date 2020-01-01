Народная милиция ЛНР призвала мировое сообщество пресечь возрождение нацизма в Европе

Народная милиция ЛНР призвала мировое сообщество пресечь возрождение и развитие нацизма в центре Европы. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он напомнил, что на прошедшей неделе во всем мире прошли траурные мероприятия, приуроченные к годовщине Холокоста.

"75 лет назад советские войска освободили узников нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Украинская делегация посетила Израиль для участия в памятных мероприятиях. Но уже через несколько дней, находясь с визитом в Польше, украинский лидер вновь показал чудеса лицемерия и обвинил страну-победителя нацизма – Советский Союз - в разжигании Второй мировой войны", – отметил Осадчий.

"По всей видимости, (президент Украины Владимир) Зеленский продолжает курс своего предшественника на переписывание истории и навязывание фальшивых героев. Существенные опасения и обеспокоенность вызывает действие на территории Украины детских лагерей праворадикальной направленности, где инструкторы обучают молодое поколение искаженной истории и прививают идеи, свойственные военным преступникам, которые действовали под покровительством фашистской Германии", – заявил представитель Народной милиции.

Он добавил, что "большинство из этих так называемых инструкторов уже отметились в убийствах и издевательствах над мирным населением Донбасса в период активных боевых действий 2014-2015 годов, а многие и по сей день проходят службу в примкнувших к ВСУ и Нацгвардии вооруженных формированиях".

"В то время, когда на Украине в полную силу идет насаждение нацистской пропаганды, мировое сообщество все чаще признает преступления украинских националистов во Второй мировой войне. На днях даже дружественные украинской власти Соединенные Штаты (Америки) рассекретили архив документов, в котором собраны доказательства преступлений бандеровцев в Восточной Европе", – напомнил Осадчий.

"Мы в очередной раз призываем мировое сообщество пресечь развитие нацизма в центре Европы и принять жесткие меры в отношении преступно бездействующей украинской власти, пока есть хоть мизерные шансы на восстановление мира", – подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск