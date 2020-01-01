Пять военнослужащих ВСУ совершили суициды в зоне "ООС" с начала года – Народная милиция

Пять военнослужащих ВСУ покончили с собой в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с начала 2020 года из-за неуставных отношений и психологического воздействия со стороны командиров. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации нашего источника в штабе "ООС", только сначала текущего года в результате неуставных взаимоотношений и психологического воздействия со стороны командного состава покончили с собой пять военнослужащих ВСУ. Из них в 59-й и 72-й бригадах по два человека и один "защитник" совершил самоубийство в 93-й бригаде", – отметил он.

"Так, 25 января в 5 часов утра на боевом посту в районе населенного пункта Троицкое военнослужащий 11-го батальона 59-й бригады рядовой Ошурко, находясь в состоянии тяжелого психологического расстройства из-за издевательств со стороны командира отделения, совершил суицид. Его обнаружили на посту с огнестрельным ранением головы. Факт самоубийства командованием бригады до родственников погибшего военнослужащего не доведен", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "с целью сокрытия фактов суицида среди личного состава командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко отдал указания командирам подчиненных соединений и частей предоставлять доклады о самоубийствах военнослужащих только при наличии доказательств о намерении совершения суицида, а при невыясненных обстоятельствах смерти, таких как отсутствие свидетелей и посмертной записки, классифицировать данные случаи как "неосторожное обращение с оружием".

Он отметил, что "небоевые потери имеют место не только в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне карательной операции, но и в тылу".

"По информации нашего источника, в одном из лучших учебных центров ВСУ "Десна" солдат попытался совершить суицид. Военнослужащий контрактной службы 1997 года рождения, уроженец Львова, не желая проходить дальнейшую службу в зоне "ООС", из штатного оружия прострелил себе грудную клетку. Но пуля не задела жизненно важные органы, и неудавшийся самоубийца отделался ранением и травматическим шоком. Пострадавшего доставили в военный госпиталь города Десна", – рассказал Осадчий.

"Это и не удивительно, что украинские солдаты отказываются служить в зоне карательной операции, ведь военнослужащим хорошо известны случаи неуставных взаимоотношений, издевательств, коррупции и невыносимых условий службы в зоне "ООС", – добавил представитель Народной милиции.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск