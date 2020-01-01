Бойцы ВСУ продают списанные ГСМ мирным жителям зоны "ООС" – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ продают списанные на неисправную технику горюче-смазочные материалы (ГСМ) жителям населенных пунктов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в зоне проведения так называемой "ООС" "по-прежнему имеют место инциденты, связанные с продажей горюче-смазочных материалов мирному населению".

"Так, должностными лицами 59-й мотопехотной бригады ВСУ с начала текущего месяца продано три тонны бензина и пять тонн дизтоплива, все топливо было списано как использованное при эксплуатации 30 единиц техники, фактически находящейся в неисправном состоянии", – рассказал Осадчий.

"Очередной случай продажи ГСМ отмечен 29 января в населенном пункте Мироновский, где сотрудниками полиции был задержан офицер 11-го мотопехотного батальона при попытке продажи гражданским лицам 400 литров дизельного топлива", – проинформировал представитель Народной милиции.

Он добавил, что "в связи со вскрытием данного факта в подразделения 59-й бригады ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба оперативно-тактической группировки "Север" для проведения разбирательства".

Накануне офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что комиссия ОТГ "Север" выявила в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС" недостачу 80 мин и 17 тонн ГСМ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск