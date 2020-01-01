Бойцы ВСУ совершили 1,5 тыс. преступлений в зоне "ООС" за пять месяцев – Народная милиция

Украинские правоохранители с сентября 2019 года зафиксировали 1,5 тыс. преступлений, которые совершили военнослужащие ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашего информатора в военной службе правопорядка стало известно, что с сентября 2019 года зафиксировано 1,5 тысячи преступлений, совершенных военнослужащими в зоне "ООС", что на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года", – отметил он.

"Наибольшее число преступлений связано с употреблением наркотических средств. Также отмечается рост количества грубых дисциплинарных проступков, совершенных личным составом ВСУ после употребления спиртных напитков", – уточнил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "подобная статистика является следствием низкого уровня морально-психологического состояния украинских военных".

"Солдаты, лишенные мотивации, устали от бессмысленной братоубийственной войны, которую незаконное киевское правительство развязало в угоду своим денежным интересам", – отметил он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск