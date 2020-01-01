Украинские СМИ готовят постановочные сюжеты для дискредитации ЛНР – Народная милиция

Журналисты украинских средства массовой информации прибыли в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для подготовки постановочных репортажей, дискредитирующих Народную милицию ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"Нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне карательной операции во время визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев", - сказал он.

"Так, по данным нашей разведки, командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко поставил задачу оперативной группе 74-го центра информационно-психологических операций под руководством начальника группы консолидирующей пропаганды отдела наблюдения и специальных действий, военного преступника майора Кавинец во взаимодействии с журналистами украинских телеканалов ICTV и "1+1" подготовить постановочные видеорепортажи об обстрелах позиций 93-й отдельной механизированной бригады со стороны ЛНР", - проинформировал Осадчий.

Группы журналистов уже прибыли в район размещения самоходно-артиллерийского дивизиона бригады.

"Украинская сторона готова пойти на все с целью дискредитации подразделений Народной милиции в глазах мирового сообщества. Мы призываем международных наблюдателей проявить особую бдительность входе работы американской делегации в Украине", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск