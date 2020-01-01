Теперь их стало 64

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Количество пострадавших при иранском ударе по американской базе Айн-аль-Ассад продолжает чудесным образом увеличиваться. Давеча Пентагон уже признал 50 пострадавших, но уже сегодня выяснилось, что цифра возросла до 64, причем часть военных с "сотрясением мозга", даже спустя 3 недели не вернулись к несению службы.https://inosmi.ru/military/202... - цинкПервоначально, Пентагон и вовсе заявлял, что "потерь нет". Теперь же в ход пошла версия, что число возрастает, потому что у многих солдат "отложенное сотрясение мозга", которое проявляется со временем, а значит и цифру в 64 можно неограниченно увеличивать. Тут Пентагон явно подстелил себе соломку и можно ожидать, что и официальная цифра в 64 это не предел.Стоит отметить, что до сих пор нет ни фото, ни видео из госпиталей, где лечатся или лечились солдаты с "сотрясением мозга", хотя казалось бы...Видимо это особо тяжелое сотрясение мозга было, осколочно-фугасное.Чему равняется утверждение "Все хорошо!"1. X = 0, Y = 02. X = 11, Y = 03. X = 34, Y = 04. X = 50, Y = 05. X = 64, Y = 06. X> 200 , Y> 80?Борис Рожин.