Приказы, в результате исполнения которых был убит защитник ЛНР, отдал Зеленский – комбриг

Преступные приказы, в результате исполнения которых был убит защитник Республики Виталий Сорокин, отдавал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим заявил командир бригады Народной милиции ЛНР Петр Бирюков.

Рядовой Народной милиции ЛНР Сорокин погиб 29 января в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок.

"К сожалению, вооруженным силам Украины мир не нужен. За право говорить на родном языке, воспитывать детей, за право мирно жить приходится рассчитываться, в том числе и жизнью солдата. Он умер в бою как настоящий солдат, я прошу помнить про это", - завил Бирюков.

"Любой армии приказы отдает верховный главнокомандующий. На Украине это Зеленский. Обещая нам мир, он отдает эти преступные приказы от которых погиб защитник Республики", - отметил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск