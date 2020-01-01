Вина за смерть защитника и ранения жителей Республики лежит на Зеленском – мэр Кировска

Вина за смерть защитника ЛНР Виталия Сорокина и ранения мирных жителей полностью лежит на президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим заявил глава администрации Кировска Геннадий Карцев.

Рядоой Народной милиции Сорокин погиб 29 января в результате обстрела села Желобок киевскими силовиками.

"Война в Донбассе принесла огромное количество гибели наших соотечественников, мирные жители страдают до сих пор от рук украинских карателей, огромное количество разрушений - вот что принесла на нашу землю киевская власть, - отметил Карцев. - Мы надеялись на то, что сменится власть на Украине и все поменяется, придет мирная жизнь на нашу Родину, но этого не произошло".

"В смерти бойца Республики и ранений мирных граждан виноват только Зеленский. Потому что только он отдает приказы украинской армии. Он обещал мир в Донбассе, но мы видим, что вместо мира мы получили обострение, стало хуже, чем было до него", - констатировал глава администрации.

Он отметил, что Зеленскому "не нужен мир, что подтверждается его приказами ВСУ на военные действия против Донбасса".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск