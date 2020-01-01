Убийцы защитника ЛНР действовали по приказу Зеленского – офицер Народной милиции

Убийцы защитника Республики Виталия Сорокина действовали по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на траурном митинге и прощании с погибшим заявил полковник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Рядовой Народной милиции Сорокин погиб 29 января в результате обстрела села Желобок киевскими силовиками.

"Гибель Виталия Сорокина - это большая потеря и утрата для всех нас, для близких и родных, боевых товарищей и сослуживцев", - отметил Лещенко.

"Его убийство в очередной раз доказывает, что президент Украины Зеленский лжец. Обещая мир он, как верховный главнокомандующий, отдает приказы на обстрелы Донбасса, ведущие к разрушениям домов и гибели наших людей. Буквально за последние два дня в результате таких преступных приказов Зеленского был убит защитник Республики и ранены два мирных жителя", - заявил полковник.

Лещенко выразил слова соболезнования всем близким и родным, подчеркнув, что рядовой Сорокин погиб, защищая Отечество.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск