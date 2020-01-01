Зеленский ответит за убийство бойца Народной милиции – мать погибшего защитника Республики

Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко ответят за развязанную в Донбассе войну. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим защитником Республики Виталием Сорокиным заявила член Общественной палаты (ОП) ЛНР Нина Пшеничкина, ранее потерявшая в ходе вооруженного конфликта сына.

Рядовой Народной милиции Сорокин погиб 29 января в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок.

"Не мы развязали войну, но мы отдали самое дорогое, самое родное – детей, сыновей, мужей, родных и близких. Сердце переполнено слезами, горем, скорбью и гневом", – сказала Пшеничкина.

"Виталий Сорокин погиб в результате непрекращающихся обстрелов, которые производились под командованием Зеленского. Мой сын погиб 10 месяцев назад, когда (у власти) еще был Порошенко, этот парень погиб при Зеленском. Как видите, за 10 месяцев ничего не изменилось, Зеленский и Порошенко не учли ошибок прошлого", – заявила мать погибшего защитника Республики.

Женщина отметила, что "их (Порошенко и Зеленского) руки по локоть в крови, они жестоко будут наказаны за то, что развязали и ведут войну на нашей земле".

"Зеленский, знай, Донбасс не сломить – такой уж у нас характер, мы привыкли стоять до конца", – отметила Пшеничкина.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск