Бесплатные показы фильмов о войне пройдут в Алчевске в рамках проекта "Кинозал Победы"

Бесплатные показы патриотических фильмов о Великой Отечественной войне пройдут в Алчевске в рамках проекта "Кинозал Победы". Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.

"В Алчевске начинается реализация проекта "Кинозал Победы". В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне для всех алчевцев и гостей города приготовлена череда кинолент о войне, о подвиге воинов, защитивших очень высокой ценой, иногда – ценой своей жизни – наше право жить", - говорится в сообщении.

В управлении информполитики отметили, что с инициативой организовать бесплатные показы выступили ветеранские организации, которых поддержали власти города.

"Это фильмы, известные и любимые миллионами людей, есть в списке и картины, совсем недавно выпущенные в прокат. И каждый наполнен гордостью и памятью о страшных лишениях, которые пережили наши деды, о том, как отважно они сражались с фашизмом и как они встретили победный май 1945-го", - отметили в администрации.

"Старт акции назначен на четверг, 6 февраля. В 13.00 в филиале Алчевского центра культуры и народного творчества (бывший Дворец культуры химиков) будет демонстрироваться фильм "Баллада о солдате", - сообщили в мэрии.

В управлении информполиткии отметили, что показы будут осуществляться каждый четверг до конца майских праздников. Жители Алчевска получат возможность увидеть более десятка популярных отечественных фильмов о войне.

Ранее представители руководства ЛНР провели совещание с главами городских и районных администраций по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

31 января — Луганск