Вся команда Зеленского виновна в геноциде жителей Донбасса – председатель спецкомиссии

Вся команда президента Украины Владимира Зеленского виновна в продолжающемся геноциде населения Донбасса. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим защитником Республики Виталием Сорокиным заявила председатель Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.

Рядовой Народной милиции ЛНР Сорокин погиб 29 января в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок.

"Мы констатируем, что на сегодняшний момент обстрелы участились, ожесточились. Мы все надеялись на мир, на то, что с приходом Зеленского что-то изменится, - отметила Сорока. - И через Генпрокуратуру, МВД, МГБ, общественные структуры мы говорим о том, что список обвиняемых расширяется".

"Зеленский, его команда, все командующие "ООС" виновны в том, что сейчас здесь происходит, они все преступники, убийцы, лица, которые совершают геноцид, и они должны об этом знать, помнить ежеминутно, ежесекундно", - заявила правозащитник.

"Вся наша деятельность направлена на то, чтобы разбудить мир, мы кричим об этом, говорим о том, что хватит нас убивать, раскройте глаза, измените эту политику убийств. Хватит террора русскоговорящего человека, искажения русской истории, памяти солдат Великой Отечественной войны", - добавила председатель спецкомиссии.

Она подчеркнула, что все, кто отдает и совершает преступные приказы во главе с Зеленским в отношении населения Донбасса, понесут самое жестокое наказание.

"На это направлены силы Республики одновременно с тем, что мы пытаемся все это конструктивно доносить через Минск, но, если нас не слышат, нам остается только одно – борьба", - заявила Сорока.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск