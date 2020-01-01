Зеленский, идя на поводу у националистов, обостряет ситуацию в Донбассе – защитник ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский, идя на поводу у националистов, намеренно обостряет ситуацию в Донбассе. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшим защитником Республики Виталием Сорокиным заявил бывший военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Крючков.

Рядовой Народной милиции ЛНР Сорокин погиб 29 января в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок.

"От Зеленского ожидали кардинальных изменений, но наша территория практически ежедневно подвергается не только стрелковому обстрелу, но и из артиллерийских вооружений - 152, 120 и 82-мм минометы", - констатировал он, добавив, что интенсивность обстрелов с каждым днем усиливается.

"Зеленский - это главнокомандующий, который должен регулировать все военные действия. Ты главнокомандующий, ты должен дать приказ не стрелять, но он идет на поводу у радикалов и приводит к эскалации конфликта", - отметил Крючков.

Он констатировал, что современные украинские власти уничтожают жителей Донбасса, которые просто защищают свои города, свою землю, своих детей.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 января — Луганск