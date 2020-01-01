Пенсионный фонд ЛНР будет проводить сверку данных получателей пенсий
В Луганске заявили, что с 1 февраля по 30 июня 2020 года собираются провести актуализацию данных получателей пенсионных выплат.
Об этом пишет ЛИЦ.
Актуализацией займется пенсионный фонд ЛНР: с 1 февраля по 30 июня будет проведена сверка получателей пенсионных выплат.
«Для пенсионера необходимо при себе иметь паспорт — это может быть паспорт Украины, ЛНР, ДНР, РФ — мы эти данные будем под анкетирование вносить в свои сведения — идентификационный код и, при наличии, если есть пенсионное удостоверение, то пенсионное удостоверение», — уверяет председатель ПФ Татьяна Васильева.
Как утверждает Васильева, анкета будет заполняться сотрудником ПФ, а пенсионер, удостоверившись в правильности внесенных данных, поставит под документом подпись.
«Чтобы охватить все количество получателей пенсии, а их более 433 тыс., пенсионному фонду необходимо составить графики, когда люди должны прийти к нам либо куда мы будем выезжать, если это сельские, поселковые территории. Либо сделать подворный или поквартирный обход для лиц, которые по состоянию здоровья не могут посетить пенсионный фонд», — заявила Васильева.
Как сообщает председатель ПФ, соответствующие графики будут размещены на сайте ПФ, в отделениях Почты ЛНР и госбанка ЛНР.
Напомним, в ДНР с 1 февраля по 30 мая 2020 года собираются провести верификацию пенсионеров. Экономика - Сегодня, 18:04 39
Об этом пишет ЛИЦ.
Актуализацией займется пенсионный фонд ЛНР: с 1 февраля по 30 июня будет проведена сверка получателей пенсионных выплат.
«Для пенсионера необходимо при себе иметь паспорт — это может быть паспорт Украины, ЛНР, ДНР, РФ — мы эти данные будем под анкетирование вносить в свои сведения — идентификационный код и, при наличии, если есть пенсионное удостоверение, то пенсионное удостоверение», — уверяет председатель ПФ Татьяна Васильева.
Как утверждает Васильева, анкета будет заполняться сотрудником ПФ, а пенсионер, удостоверившись в правильности внесенных данных, поставит под документом подпись.
«Чтобы охватить все количество получателей пенсии, а их более 433 тыс., пенсионному фонду необходимо составить графики, когда люди должны прийти к нам либо куда мы будем выезжать, если это сельские, поселковые территории. Либо сделать подворный или поквартирный обход для лиц, которые по состоянию здоровья не могут посетить пенсионный фонд», — заявила Васильева.
Как сообщает председатель ПФ, соответствующие графики будут размещены на сайте ПФ, в отделениях Почты ЛНР и госбанка ЛНР.
Напомним, в ДНР с 1 февраля по 30 мая 2020 года собираются провести верификацию пенсионеров. Экономика - Сегодня, 18:04 39
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