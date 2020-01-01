В Луганске закрыли на карантин еще восемь учебных заведений города



Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).

Накануне в СЭС сообщили о введении карантина в пяти учреждениях образования Луганска с 31 января.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с 1 февраля вводится карантин еще в восьми школах города на основании данных эпидемиологического анализа», — говорится в сообщении.

В СЭС уточнили, что с 1 по 9 февраля занятия приостанавливаются в специализированной школе № 1, школах №№ 4, 19, 37, Луганском учебно-воспитательном комплексе «Интеллект», школах №№ 53, 60, гимназии № 7 (лицей иностранных языков).

«Занимаемся ежедневным мониторингом ситуации», — добавили в учреждении. Удобный город - Сегодня, 17:56 39 Власти Луганска с 1 февраля ввели карантин еще в восьми учреждениях образования в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся.Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).Накануне в СЭС сообщили о введении карантина в пяти учреждениях образования Луганска с 31 января.«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с 1 февраля вводится карантин еще в восьми школах города на основании данных эпидемиологического анализа», — говорится в сообщении.В СЭС уточнили, чтозанятия приостанавливаются в специализированной школе № 1, школах №№ 4, 19, 37, Луганском учебно-воспитательном комплексе «Интеллект», школах №№ 53, 60, гимназии № 7 (лицей иностранных языков).«Занимаемся ежедневным мониторингом ситуации», — добавили в учреждении. Удобный город - Сегодня, 17:56 39

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