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Полиция Луганской области заступила на усиленное патрулирование

bot Сегодня, 18:150Новости
Полиция Луганской области заступила на усиленное патрулирование
В Луганской области полицейские заступили на службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в выходные дни.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.

Так, каждые выходные полицейские заступают на усиленное патрулирование городов и районов области.

«Основные задачи патрулирования остаются неизменными — обеспечение общественного порядка, недопущение совершения преступлений и правонарушений, выявление лиц, находящихся в розыске, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:44 62

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