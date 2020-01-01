Полиция Луганской области заступила на усиленное патрулирование
В Луганской области полицейские заступили на службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в выходные дни.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.
Так, каждые выходные полицейские заступают на усиленное патрулирование городов и районов области.
«Основные задачи патрулирования остаются неизменными — обеспечение общественного порядка, недопущение совершения преступлений и правонарушений, выявление лиц, находящихся в розыске, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:44 62
Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Луганщины.
Так, каждые выходные полицейские заступают на усиленное патрулирование городов и районов области.
«Основные задачи патрулирования остаются неизменными — обеспечение общественного порядка, недопущение совершения преступлений и правонарушений, выявление лиц, находящихся в розыске, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:44 62
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