В России выявлены первые два случая коронавируса

Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.Отмечается, что зараженных выявили службами Роспотребнадзора в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба изолированы и находятся под жестким наблюдением. Голикова подчеркнула, что гражданам Китая оказывается необходимая помощь.31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.источник