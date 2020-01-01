Мясо птицы, сахар и свинина подешевели в ЛНР в третьей декаде января – Госкомстат

Отдельные порционные куриные части, сахар и свинина подешевели в ЛНР в третьей декаде января. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Так, стоимость отдельных порционных куриных частей снизилась на 1,7%, сахара – на 1,6%, свинины – на 1,5%. Также незначительно подешевели рис и гречневая крупа.

В то же время не изменились цены на хлеб, макаронные изделия, горох, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки, рыбу и рыбные консервы, сметану, творог и подсолнечное масло.

В третьей декаде января незначительно подорожали говядина, сало, манная крупа, овсяные хлопья, молоко, сыр, сливочное масло, яйца, картофель, капуста, морковь, свекла, лук, яблоки, чай и питьевая бутилированная вода.

Кроме того, цены на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо не изменились.

Ранее в Госкомстате сообщали, что во второй декаде января в ЛНР подешевели яйца, капуста и рис.

31 января — Луганск